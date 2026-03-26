FALPO rechaza formar parte de "trama de protesta" junto a la Fuerza del Pueblo

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

La Dirección Nacional del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) rechazó de manera “enérgica, categórica y sin ambigüedades” las declaraciones del comunicador Ricardo Oviedo (El Compañerazo), quien, según la entidad, este y “de forma irresponsable, ligera y malintencionada” ha intentado vincular a dicha organización con supuestos planes de protesta financiados por el partido Fuerza del Pueblo (FP).

En un documento enviado a este medio, la organización de masas declara que lo externado por “El Compañerazo” forma parte de una trama para desacreditar al FALPO, en donde lo dicho por el citado elemento en el programa Zol de la Mañana, en el día de ayer, y que preside el comunicador Julio Martínez Pozo, se trata de una falsedad deliberada que no se corresponde a la verdad.

Asimismo, afirmó que lo expresado por “El Compañerazo” es una manipulación burda que busca desacreditar la lucha legítima del movimiento popular y confundir a la opinión pública.

“El FALPO no es, reafirmamos: ni es ni será jamás instrumento de ningún partido político. Mucho menos estructura de choque de nadie. Quien pretenda colocar al FALPO como apéndice de intereses electorales, simplemente desconoce o pretende distorsionar una historia de más de cuatro décadas de lucha firme, independiente y consecuente con las causas del pueblo dominicano”, sigue expresando la entidad.

En ese sentido, la organización entiende que “El Compañerazo” ha cruzado una línea peligrosa, en donde no solo miente, sino que intenta sembrar miedo al hablar de supuestas “pobladas”, como las de abril de 1984, en un intento evidente de criminalizar la protesta social y justificar posibles acciones represivas.

Debe quedar claro

Expresa el FALPO que, si el pueblo se lanza a las calles, no será por financiamiento político, será por hambre, por abandono, por el alto costo de la vida, por los apagones, por el deterioro de los servicios y por una política económica que golpea sin piedad a los más pobres, y no por razones ajenas a los intereses populares a los que se debe la organización.

“Hoy existen razones más que suficientes para la protesta social. Y esas razones no nacen en ningún partido, nacen en los barrios, en las comunidades, en el sufrimiento cotidiano de la gente. El intento de vincular al FALPO con sectores políticos específicos no es casual. Responde a una vieja estrategia: desacreditar, aislar y justificar la represión contra las organizaciones populares que no se subordinan”, dicen.

Según expresan, el gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) intenta preparar al pueblo para más sacrificios, con aumentos de tarifas, encarecimiento del transporte y la canasta básica, todo bajo el pretexto de una crisis internacional en desarrollo.

“Al señor Ricardo Oviedo (El Compañerazo), decimos con firmeza: deje de mentirle al país. El FALPO no se alquila, no se vende y no responde a intereses partidarios. Y al pueblo dominicano le reiteramos la legitimidad de nuestras luchas a su favor. Responsabilizamos al comunicador Ricardo Oviedo de lo que le pueda suceder a los compañeros Raúl Monegro, de San Francisco, y Martín Medina, de la provincia Hermanas Mirabal”, dice la nota.