Familia de Stephora denuncia que el expediente de su caso está ´rebotando´ de tribunal en tribunal

Santiago.- La familia de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, fallecida ahogada el pasado 14 de noviembre de 2025, en una piscina durante una excursión escolar, denunció a través de sus abogados, que luego del conocimiento de la medida de coerción por este caso, el expediente ha estado rebotando de tribunal en tribunal, sin respuesta a la solicitud de diligencias procesales y sin ningún acto acusatorio por parte del Ministerio Público en contra de los demás implicados.

Dijo que han hecho la solicitud de medidas procesales reales y personales a las personas directamente involucradas en el caso y que no han sido incluidas por el Ministerio Público, pero que a la fecha se han quedado esperando.

“Están rebotando el expediente. La jueza de Atención Permanente lo remitió al juez coordinador de Instrucción de Santiago que duró mucho tiempo y lo ha referido al Cuarto Juzgado de Instrucción para que decida, pero este tribunal solo decide casos de violación de género y delitos sexuales”, afirmaron los parientes, a través de sus abogados, en una rueda de prensa.

Miguel Valdemar Díaz y Shesnel Calcaño, representantes legales de la víctima, dijeron que lo más probable es que este último tribunal (Cuarto Juzgado de la Instrucción), también rebote el expediente, por lo que han solicitado un pronto despacho, es decir, una queja por el tiempo que han tenido a la espera, tres meses de que ocurrió la tragedia y dos meses desde que se conoció la medida de coerción.

Explicaron que han solicitado, a través de un escrito una solicitud de medida de coerción en contra de las personas que no han sido incluidas en el proceso por parte de la Fiscalía, como son; los ejecutivos del Colegio Leonardo Da Vinci, el director de la institución Freddy Núñez, así como los encargados de la Hacienda Los Caballos.

Los abogados Valdemar Díaz y Calcaño se mostraron preocupados porque cada día que transcurre se diluye más información sobre la muerte de la Stephora Anne-Mircie Joseph, al tiempo que se encuentran estaño el hecho de que la piscina de la hacienda Los Caballos que había clausurada por las autoridades se encuentre nuevamente en funcionamiento, mientras sus representantes no han sido citado a la justicia.

Asimismo, se quejaron que han solicitado el expediente completo del Colegio Leonardo Da Vinco y fue la semana pasada que recibieron una copia del expediente, pero solo con el registro del año 2011, a pesar de que la institución educativa tiene años en funcionamiento.

Los abogados también criticaron que el Ministerio Público no haya interrogado a los niños que participaron el día que ocurrió la tragedia y así ver la circunstancias, además, exigen los videos completos de la hacienda Los Caballos desde que llegaron hasta que salieron del lugar como evidencias procesales.