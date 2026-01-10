Familiares de Justing De Los Santos piden ayuda para encontrarlo tras su desaparición en Verón

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los familiares y amigos de Justing De Los Santos Chalas, un joven de 23 años, solicitan la colaboración de la ciudadanía y las autoridades para dar con su paradero, luego de que fuera reportado como desaparecido desde hace varias semanas en la zona turística de Verón, en Punta Cana.

De Los Santos Chalas, de tez morena y contextura delgada, mide aproximadamente 1.87 metros de altura y es reconocido por su distintivo peinado estilo rasta (dreadlocks). El joven fue visto por última vez el 11 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 a.m., en el área donde residía temporalmente por motivos laborales. Trabajaba como maestro pintor de edificaciones en la zona.

El joven desapareció en Verón.

Última vez visto: 11 de diciembre de 2025, 5:00 de la madrugada, en Verón, Punta Cana.

Descripción física: 23 años, de tez morena, delgado, aproximadamente 1.87 m de estatura, con cabello estilo rasta.

La familia de Justing se encuentra muy preocupada y agradece cualquier información que pueda ayudar en su localización. Si alguien tiene algún dato, por pequeño que sea, se les solicita comunicarse a los siguientes números de contacto:

Si tiene alguna información sobre el paradero del joven, comuníquese a los números: 809-299-6352; 809-474-4365