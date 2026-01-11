Groenlandia: El deshielo que cambia el mapa del poder

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El cambio climático está acelerando el deshielo en Groenlandia de manera alarmante, con implicaciones que van mucho más allá del Ártico. Según un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Barcelona (UB), los episodios de fusión extrema —períodos en los que grandes áreas de nieve y hielo se derriten rápidamente— se han duplicado en frecuencia durante los veranos de las últimas décadas en comparación con el período 1950-1990.

La investigación, publicada en la revista Journal of Climate de la American Meteorological Society, revela que en la última década se han alcanzado los máximos históricos de fusión extrema. Ejemplos contundentes son el verano de 2012, cuando se derritieron 610 gigatoneladas de hielo (equivalente a 244 millones de piscinas olímpicas), y el de 2019, con 560 gigatoneladas.

Datos clave de Groenlandia

• Promedio de pérdida anual (1980-2010): 300 gigatoneladas (48 millones de piscinas olímpicas).

• Porcentaje de episodios extremos: 40 % en las últimas décadas, llegando al 50 % en el norte y noroeste de la isla.

• Consecuencias inmediatas: desprendimiento de icebergs, flujo acelerado de glaciares hacia el océano y pérdida estructural en áreas elevadas del casquete de hielo.

El Ártico se calienta cuatro veces más rápido

Los investigadores vinculan estos fenómenos directamente con el calentamiento global. El Ártico se está calentando a un ritmo cuatro veces superior al promedio mundial, impulsado por gases de efecto invernadero.

Patrones atmosféricos anticiclónicos más frecuentes, cálidos y húmedos, mantienen el aire estancado sobre Groenlandia en verano, aumentando la radiación solar y reduciendo el albedo de la nieve y el hielo. Esto acelera aún más la fusión y genera grietas que incrementan el riesgo de desprendimientos masivos hacia el océano.

Impactos globales y proyecciones futuras

El deshielo de Groenlandia es uno de los principales contribuyentes al aumento del nivel del mar y afecta a los patrones de circulación atmosférica. Estas alteraciones repercuten directamente en el clima de Europa, modificando temperaturas, precipitaciones y aumentando la frecuencia de fenómenos extremos en el Atlántico Norte.

Esta imagen tomada el 22 de junio de 2019 muestra lagos de hielo derretido en el borde de una plataforma de hielo en Nunatarssuk, Groenlandia. (AP Foto/Keith Virgo)

Los expertos advierten que los escenarios climáticos proyectados anticipan un incremento de estos episodios en las próximas décadas, lo que subraya la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar los impactos.

Una mirada al pasado para entender el futuro

Más allá de las cifras actuales, la ciencia busca comprender la dinámica del hielo a lo largo de miles de años. Testigos de hielo, sedimentos árticos y rocas transportadas por antiguos glaciares permiten reconstruir cómo han variado los ecosistemas sin intervención humana.

Estas observaciones, combinadas con teledetección y modelización, ofrecen proyecciones más precisas sobre cómo evolucionará el casquete glaciar frente al incremento de las temperaturas.