Ratifican huelga en varias localidades del Cibao

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

Diversas organizaciones populares ratificaron el llamado a huelga para este lunes 27 de abril, en demanda de una series de obras así como por el incumplimiento de promesas de reinicio de otras en donde según los convocantes no les han resuelto a las localidades en protestas.

Angel Reyes ( El morenito), Jose Mercado y Guanchy Comprés, expresaron su descontento y responsabilizaron a las autoridades de lo que pueda pasar en las localidades protestantes debido al amplio despliegue policíaco-militar que se observan en los municipios San Francisco de Macorís, Juan López, Villa Trina y la parte baja de Moca.

La jornada de protesta, según expresó Comprés cuenta con el respaldo de grupos populares, organizaciones comunitarias , la tertulia democrática, la diáspora,comerciantes de las referidas comunidades, quienes aseguran que la decisión responde al rechazo de querer poner un muro en el cruces de chero donde dejarán aislados varios distritos municipales y la falta de respuesta por parte de las autoridades ante necesidades urgentes.

Los convocantes reiteraron su compromiso de llevar a cabo una manifestación pacífica, organizada y en unidad, haciendo un llamado a todos los residentes a sumarse de manera consciente a esta jornada de lucha, con el objetivo de que el reclamos sean escuchados y atendidos.

Asimismo, indicaron que en las próximas horas estarán ofreciendo más detalles sobre las acciones que se desarrollarán durante el paro.

"La jornada será pacífica, pues lo que queremos es que el gobierno que preside el Presidente Luis Abinader y su equipo de gobierno, entiendan que nuestras comunidades se encuentran abandonadas a su suerte, y esto no puede ser posible" dijo Guanchy Comprés.

De acuerdo a los voceros de las organizaciones pero en San Francisco de Macorís, en esta ciudad recientemente se llevó a cabo una asamblea con más de 200 delegados, los cuales determinaron hacer el llamado para este lunes 27 de abril.

" Si nos hemos decidido por este llamado, es porque las autoridades no han cumplido con todas las promesas y los acuerdos a los que se han llegado" dijeron los voceros del Colectivo de las Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís.