Arrestan presunto implicado de fraude millonario en SeNaSa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio Público arrestó la noche del viernes 24 de abril al imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez, contra quien solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción.

Guzmán Vásquez enfrenta cargos por su vinculación a la red de corrupción que sustrajo miles de millones de pesos del Estado dominicano y en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) desarrolla la investigación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. La Pepca solicitó que el caso contra el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez sea declarado de tramitación compleja.

Guzmán Vásquez, quien se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas en SeNaSa, desde el 8 de marzo del año 2021 hasta el 1 de noviembre del año 2022, trató de salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin contar con boleto de retorno al país.

El imputado está vinculado a autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas como parte de la red criminal que estafó al SeNaSa mediante el empleo de distintas maniobras y modalidades fraudulentas, para hacerse con montos económicos fuera de los parámetros legalmente establecidos.

Como parte de la operación Cobra, el Ministerio Público investiga autorizaciones de servicios fraudulentas solicitadas entre el 28 de enero de 2021 al 20 de febrero de 2025, sumando 4,363 para cirugía menor ambulatoria y consulta especializada, con un monto acumulado de al menos RD$41,125,551.02.

La solicitud de coerción contra Guzmán Vásquez fue presentada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, y los fiscales Héctor Joel García Acevedo, Rosa Alba García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto y Alexis Piña Echavarría.

Los fiscales explican, en la medida de coerción, depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, que Guzmán Vásquez tiene la posibilidad y capacidad de afectar la investigación, ya que puede destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de pruebas útiles y relevantes para el proceso.

El Ministerio Público solicita en la instancia fijar audiencia a los fines de conocer de la solicitud de medida de coerción al imputado Guzmán Vásquez por la violación al Código Penal, la Constitución, la Ley núm. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (lavado de activos).

Tras la puesta en marcha de la Operación Cobra en diciembre pasado fue arrestado y sometido a la justicia Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Junto a Hazim Albainy, también cumplen la misma medida de coerción los imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

Por el caso también son procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes tienen medidas de coerción de arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.