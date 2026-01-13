FBI imparte a fiscales y policías dominicanos un taller sobre el despliegue de unidades caninas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de las unidades del Ministerio Público, técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos impartieron a fiscales y agentes de la Policía Nacional un curso sobre el despliegue de unidades caninas para resolver casos bajo investigación.

El taller, titulado “Caninos para la búsqueda de desaparecidos”, se realizó gracias a la cooperación de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL).

En la apertura de la actividad, realizada en un hotel de la capital, estuvieron la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el representante del titular de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, general Pedro Ignacio Matos Pérez, así como Rosy Peña, de la INL y Paul Peschka, del FBI.

La procuradora general agradeció la colaboración de la delegación diplomática de Estados Unidos y sus agencias de investigación. “Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por la transferencia de conocimientos que sabemos que va a traer a nuestro equipo; ya que tenemos certezas de que los expertos del más alto nivel a escala mundial, y por esta razón, reitero, es de mucha importancia para nuestro equipo”, afirmó.

Sostuvo que la investigación forense y operativa moderna, “no puede entenderse sin apoyo de algunas técnicas de investigación especiales, como es el uso de unidades caninas”, dijo Reynoso.

Recordó que el olfato y entrenamiento de las unidades caninas son, “en muchas ocasiones, la última y más sólida esperanza para brindar respuesta a una familia, a la sociedad; y para llevar hasta el sistema de justicia a los responsables de cometer un crimen”.

Destacó, además, la participación conjunta, tanto de los miembros de la PGR como de la Policía Nacional en el taller. “Esa presencia conjunta en este entrenamiento también es fundamental”, dijo.

“La labor del canino en el campo es muchas veces el inicio de un gran aporte a una investigación criminal, que como ustedes saben, tiene que ser impecable para que la justicia se cumpla”, señaló.

Instó a los participantes a aprovechar cada minuto de la capacitación, ya que, si el equipo técnico y el equipo jurídico hablan el mismo lenguaje, los resultados serán irrefutables y la investigación estará blindada.

“Tienen ustedes, los capacitados, el equipo, frente a ustedes una oportunidad única de aprender de referentes globales, que este taller sea el inicio de una etapa que contribuya a mayor eficiencia y profesionalismo de nuestro equipo. Y, sobre todo, que podamos servir con mayor eficiencia y calidad a la sociedad”, indicó Reynoso.

En tanto, Rossy Peña expresó su agradecimiento a las agencias presentes en la actividad formativa, así como el apoyo brindado por la embajada de Estados Unidos, el INL y el FBI para que el taller pudiera hacerse realidad en un tiempo récord.

Mientras, Paul Peschka instó a los participantes a aprovechar la sabiduría y experiencia de los expositores, y compartir el conocimiento con otros miembros de su equipo. Agradeció la oportunidad de poder participar en la actividad y el honor de compartir con sus colegas de República Dominicana.