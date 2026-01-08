Feda entrega plantas de café

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), realizó la 5ta Ruta del Jaya en las zonas rurales de la provincia Duarte, una jornada de 11 actividades de apoyo al desarrollo rural que incluyó la donación de 20 mil plantas de café, capacitaciones técnicas, entregas de herramientas agrícolas a productores y un operativo médico para los habitantes de la región Nordeste.

El director del FEDA, Hecmilio Galván, reafirmó el interés del presidente Luis Abinader por las zonas rurales, al tiempo que prometió más apoyo a los agricultores del Cibao, especialmente los de montañas, los cuales aseguró son la garantía de la protección del medio ambiente en las zonas altas. Galván dijo que la actividad formó parte del programa de fortalecimiento de la producción agropecuaria que impulsa la institución en todo el país, con el objetivo de mejorar la productividad y sostenibilidad de los agricultores y sus familiares.