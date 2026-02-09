De Amelia Vega a estrellas internacionales: los famosos que brillaron en el Super Bowl

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Más allá del fútbol, el Super Bowl fue una vitrina global que reunió a figuras de Hollywood, grandes exponentes de la música y personalidades que fueron testigos (y algunos parte) del show de medio tiempo encabezado por el puertorriqueño Bad Bunny.

Uno de los espacios más comentados fue La Casita de Bad Bunny, desde donde varias estrellas siguieron de cerca la presentación.

Entre los invitados se encontraban Karol G, Cardi B, Pedro Pascal, Young Miko, Jessica Alba, Alix Earle, Ana de la Reguera y el empresario David Grutman, quienes disfrutaron del ambiente festivo que rodeó el espectáculo.

Entre las asistentes que vivieron cada sorpresa con entusiasmo estuvo la Miss Universo 2003, la dominicana Amelia Vega, quien cantó y celebró cada momento del show desde las gradas.

Desde sus asientos, otras figuras del entretenimiento también se sumaron a la experiencia del Super Bowl, como Sofía Vergara, J Balvin junto a su esposa Valentina Ferrer, Jay-Z y Eiza González.

El espectáculo, además de convocar a celebridades, estuvo cargado de referencias a la vida cotidiana del Caribe y América Latina: un niño dormido entre dos sillas mientras los adultos celebraban una fiesta, apagones eléctricos, personas subidas en postes de luz, colmados de esquina, mesas de dominó, centros de uñas, peluquerías, construcciones, escenas de boxeo, hombres simulando ser gomeros empujando gomas y vendedores ambulantes.