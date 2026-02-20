Ferreteros buscan competencia justa, formarán coalición

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente de la Asociación Dominicana de Importadores Ferreteros (Adoimfe) presentó el proyectos Coalición Dominicana por una Competencia Justa (Codocom), que es una alianza para enfrentar situaciones que afectan a empresarios locales, como son el comercio desleal y la ley de residuos sólidos, entre otras acciones.

Antonio Pappaterra, trató el tema en la Asamblea General Ordinaria Anual de esa organización en la que se analizó la situación del comercio local y presentaron informes.

Pappaterra presentó a asistentes los proyectos de la unión de asociaciones denominada Codocom, en la reunión que se llevó cabo en el salón Victory, en Spirit con la asistencia de empresarios importadores y comerciantes del área de ferretería de República Dominicana.

Abogaron por el fortalecimiento del sector y por políticas claras que les permitan competir en igualdad de condiciones en un mercado en crecimiento y ampliamente competitivo.

El vicepresidente de ADla entidad, Rafael Bueno, ponderó la importancia que tiene para el sector importador ferretero el conocimiento e implementación del sistema de Empresas Familiares en sus respectivos negocios.

Ana Ventura, directora ejecutiva, de Adoimfe, presentó los logros alcanzados por la gestión que encabeza Pappaterra y los planes de la institución

Al acto de asamblea Jenniffer Troncoso, directora de la Organización de Empresas Comereciales (ONEC) y Julio García, presidente de (UNE).