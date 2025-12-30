La Fiadasec destaca auge de la conciencia global por la paz

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La presidenta de la Federación Internacional de Asociaciones de Ayuda Social, Ecológica y Cultural (Fiadasec), Irmgard Radefeldt Fonck, aseguró ayer que el mundo experimenta un movimiento de conciencia a nivel global, lo que contribuye a que cada día más personas se sintonicen con los valores de la paz y la convivencia pacífica.

La doctora Radefeldt Fonck, señala una nota, habló en la inauguración el IX Congreso Internacional por una Cultura de Paz, que inició en un hotel de Santo Domingo y con delegaciones de 15 países, donde indicó que eventos como ese son muy importantes para elevar la conciencia en el planeta Tierra.

Según el documento, entre las naciones que asistirán figuran Estados Unidos, España, Bélgica, Italia, Panamá, Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, México, Ecuador y El Salvador, entre otros.

Fiadasec es un movimiento de conciencia mundial que opera en 15 países, con sede en República Dominicana y que es miembro del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de las Naciones Unidas.