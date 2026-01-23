Fiscal llama padres a no confiar hijos a nadie

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos afirmó ayer que la disciplina jamás debe confundirse con la humillación y el abuso físico hacia los niños, niñas y adolescentes y a no confiar su cuidado a nadie a propósito de las preocupaciones expresadas por la Iglesia Católica respecto a los abusos y a las desapariciones de menores en el país.

Ramos consideró legítima el desconcierto manifestado por el arzobispo coadjuntor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, el miércoles durante el sermón de la misa en honor a la Virgen de la Altagracia, al señalar que la Iglesia es un espacio en el que las personas expresan lo que les duele y les preocupa.

“Desde la fiscalía hacemos un llamado a estar siempre al cuidado de nuestros niños y niñas y no confiar en absolutamente nadie porque en los círculos de confianza, según nuestra experiencia que tenemos en la fiscalía, es donde ocurren las violaciones sexuales y daños a los menores”, resaltó.

A propósito de los más recientes casos de desaparición de menores y que han generado gran consternación en todo el país, Ramos destacó algunos de los cambios que se han implementado para abordar con mayor efectividad las desapariciones de menores de edad, y mencionó que ya no es necesario esperar 48 horas para iniciar la búsqueda.

La fiscal destacó que en lo que va del año, hasta el momento se han registrado tres de desapariciones de menores, de los cuales dos ya fueron resueltos.

Asimismo, manifestó su respaldo y esperanza de que este año se pueda implementar en el país el sistema de notificación de menores de edad desaparecidos “Amber”, mediante el cual se busca dar una respuestas más rápida.

“No se le puede dar el mismo tratamiento a un adulto que se desaparece, que a un niño o adolescente, porque un adulto puede ir por su propio pie y tomar decisiones, pero un niño se supone que está bajo el cuidado de un adulto”, explicó Ramos.