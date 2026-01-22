Monseñor Rodríguez criticó la desinformación y corrupción

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, manifestó ayer preocupación por la devoción a la corrupción que muchos expresan en el país, por las desapariciones de niños sin respuestas y a la explotación minera de manera irresponsable.

También criticó la desinformación y el irrespeto a la dignidad humana que se produce a través de los medios de comunicación, fundamentalmente aquella que se difunde por las redes sociales.

Asimismo, reprendió la codicia y la avaricia del ser humano que, por no estar alineado con Dios y la Virgen, coloca el dinero en el foco de la atención y cierra los ojos a la honestidad.

“La corrupción roba oportunidades y niega derechos fundamentales a la medicina, educación, salud, viviendas, a tener una buena vía de comunicación, porque ese dinero que debe ir a los bienes públicos termina en los bolsillos personales”, afirmó.

Al pronunciar la homilía de la misa con motivo de la celebración del Día de la Virgen de la Altagracia, en la iglesia con el nombre que honra a la protectora del pueblo dominicano, monseñor Rodríguez recordó que la Carta Pastoral invita a mirar y a reflexionar la realidad que vivimos como nación.

En ese sentido, dijo que hay una serie de denuncias que se han hecho, que buscan ser anuncios y esperanzas para que las cosas cambien en el país.

El líder religioso también expresó preocupación por la violencia intrafamiliar que cobra vida de tantos jóvenes y esposas.

Sobre la desaparición de la niña Brianna Genao, de tres años, ocurrida hace 21 días en una comunidad del municipio Imbert, Puerto Plata y por la cual la Interpol emitió un alerta, el arzobispo de Santiago calificó el hecho como penoso y pidió a las autoridades hacer todo lo posible para esclarecer lo sucedido.

Tras la intervención en Venezuela, que culminó con el apresamiento del presidente Nicolás Maduro, monseñor Rodríguez pidió al mandatario estadunidense Donald Trump, buscar el equilibrio del mundo.

Dijo que Trump debería olvidarse de comprar todo lo que le llegue a la mente, como el deseo de comprar a Groenlandia. “Mañana se le meterá en la mente comprar a las islas Malvinas”, señaló monseñor Rodríguez. El prelado se expresó en esos términos durante la homilía.