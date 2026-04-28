Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, R.D. – El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, ERD, realizó un extenso recorrido por diversos puntos fronterizos de las provincias Independencia, Elías Piña y Dajabón, abarcando múltiples destacamentos, compañías y puestos estratégicos, reafirmando la presencia operativa del Ejército en la zona fronteriza y el compromiso institucional con la seguridad territorial.

La jornada inició en la comunidad de Jimaní, donde visitó la Fortaleza El Rodeo, asiento del 14to. Batallón de Infantería. Desde allí se trasladó al destacamento La 240, continuando hacia la Pirámide 243.

Comandante General del Ejército refuerza supervisión y presencia en la línea fronteriza

Posteriormente, inspeccionó el destacamento de Tierra Nueva y el puesto Las Lajas. Más adelante, visitó el recién construido destacamento de Tierra Virgen, seguido por el destacamento Cacique Enriquillo.

El recorrido continuó hacia la 25ta. Compañía de Infantería, con asiento en el municipio de Pedro Santana, provincia Elías Piña, desde donde inspeccionó el puente sobre el río Artibonito, punto que marca el inicio de la carretera internacional en dirección sur–norte.

Fortalecen vigilancia militar en zonas fronterizas de República Dominicana

Luego, se trasladó al puesto El Fortín, desde donde visitó el puente sobre el río Libón, en el municipio de Restauración, provincia Dajabón, punto de partida de la carretera internacional en dirección norte–sur.

El trayecto incluyó además un recorrido aproximado de 10 kilómetros de esta vía, abarcando las comunidades de Tilory y Villa Anacaona. Durante este tramo, inspeccionó el destacamento de Villa Anacaona y el puesto Los Algodones, concluyendo en el puesto avanzado de Guayajayuco.

Comandante General del Ejército refuerza supervisión y presencia en la línea fronteriza

La jornada culminó con una visita a la Fortaleza Beller, asiento del 10mo. Batallón de Infantería, en la provincia Dajabón, donde el Comandante General se dirigió a las tropas en formación, exhortándoles a fortalecer la vigilancia y a mantenerse apegados al cumplimiento estricto de sus tareas, garantizando la protección del territorio nacional y la seguridad de las comunidades fronterizas.

Comandante General del Ejército refuerza supervisión y presencia en la línea fronteriza

Acompañaron al Mayor General Camino Pérez, el General de Brigada Rafael Antonio Núñez Veloz, Inspector General del Ejército; el General de Brigada Freddy Soto Thormann, Comandante de la 5ta. Brigada de Infantería; y el General de Brigada José Manuel Durán Infante, Comandante de la 4ta. Brigada de Infantería, junto a otros oficiales del Estado Mayor del Ejército.

Estas visitas forman parte del programa permanente de supervisión y fortalecimiento operacional que desarrolla el Ejército de República Dominicana, con el propósito de garantizar la defensa del territorio nacional y la seguridad en toda la zona fronteriza.