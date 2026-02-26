Fotos muestran cómo un incendio consume tienda Garrido en la avenida Duarte

Desde tempranas horas de este jueves, un incendio consume las instalaciones de la
, ubicada en la avenida Duarte. tienda Garrido
En el lugar se encuentran unidades del Cuerpo de Bomberos, del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y agentes de la Policía Nacional, quienes trabajan para sofocar la situación y controlar el
fuego.
Incendio en tienda Garrido de la Duarte
