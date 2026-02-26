Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Emergencia

Fotos muestran cómo un incendio consume tienda Garrido en la avenida Duarte

No hay personas heridas ni afectadas

Desde tempranas horas de este jueves, un incendio consume las instalaciones de la tienda Garrido, ubicada en la avenida Duarte.

En el lugar se encuentran unidades del Cuerpo de Bomberos, del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y agentes de la Policía Nacional, quienes trabajan para sofocar la situación y controlar el fuego.

Incendio en tienda Garrido de la Duarte

Incendio en tienda Garrido de la DuarteGuillermo Burgos

Incendio en tienda Garrido de la DuarteAlexis Monegro

Incendio en tienda Garrido de la DuarteAlexis Monegro

Incendio en tienda Garrido de la DuarteAlexis Monegro

Incendio en tienda Garrido de la DuarteAlexis Monegro

Incendio en tienda Garrido de la DuarteAlexis Monegro

Incendio en tienda Garrido de la DuarteAlexis Monegro

Incendio en tienda Garrido de la DuarteAlexis Monegro

Incendio en tienda Garrido de la DuarteAlexis Monegro

Incendio en tienda Garrido de la DuarteAlexis Monegro

Incendio en tienda Garrido de la DuarteAlexis Monegro

Incendio en tienda Garrido de la DuarteAlexis Monegro

Incendio en tienda Garrido de la DuarteAlexis Monegro

