“Los breakers estaban cogiendo candela”: empleado relata cómo inició el incendio en tienda Garrido de la Duarte

Un empleado de la tienda Garrido, ubicada en la avenida Duarte, relató al periódico Hoy cómo se enteraron del incendio que se registró la mañana de este jueves en el establecimiento.

Lo que parecía una jornada laboral tranquila terminó en alarma cuando, alrededor de las 7:30 de la mañana, comenzó el fuego en el área del almacén, ubicado en el tercer nivel, según explicó Francisco Herrera, encargado de la cafetería.

Herrera contó que el incendio fue detectado poco después de que el personal de primeras horas ingresara al local.

“Fue acabando de entrar. Siempre entramos los del almacén, cocina, carnicería y panadería, y fue cuando entró el del almacén que vio el humo de los brakers que estaba cogiendo candela”, relató.

Explicó que actuó de inmediato al notar la situación.

“Yo lo que hice fue que bajé el gas y le dije al compañero mío: vámonos de una vez de aquí”, dijo.

De acuerdo con su testimonio, quien dio la voz de alerta fue el encargado de Coca-Cola, responsable de abastecer las neveras.

“Bajó a buscar mercancía para llenarnos la nevera y cuando vio, avisó, porque nosotros estamos en la parte de atrás”, recordó.

Agregó que comenzaron a gritar para alertar al resto del personal, ya que quienes se encontraban en la parte trasera no escuchaban lo que ocurría.

Incendio afecta la tienda Garrido de la Duarte

Herrera aseguró que no hay personas afectadas y subrayó que a esa hora ingresa muy poco personal. Indicó que solo entra el equipo de producción, mientras que el resto de los empleados tiene horarios escalonados a partir de las 8:00, 9:00 y 11:00 de la mañana.

En el lugar permanecen unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, agentes policiales y de la Digesett, quienes trabajan para sofocar la situación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas afectadas.