Incendio en Garrido: rompen ventanas y usan drones mientras 100 bomberos combaten el fuego

Con drones de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y rompiendo ventanas para facilitar la ventilación, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional trabaja para sofocar el incendio registrado la mañana de este jueves en la tienda Garrido, ubicada en la avenida Duarte.

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frómeta Herasme, informó que alrededor de 100 bomberos participan en las labores de extinción.

“A eso de las 7:24 fuimos informados de que había un incendio aquí. Inmediatamente enviamos unas cuatro unidades; ya tenemos unas 12 unidades y unos 100 bomberos trabajando en lo que es la extinción del cuarto nivel de la edificación”, explicó.

El oficial detalló que el fuego se concentra en el cuarto nivel del establecimiento y que las labores incluyen ventilación forzada para poder acceder al foco del incendio.

“Estamos trabajando internamente por la ventana y por el techo; estamos haciendo unas ventilaciones para que el humo nos deje acceder donde está el foco y poder hacer extinción correctamente”, indicó.

Agregó que hay personal tanto dentro como fuera de la estructura.

Sobre las posibles causas, Frómeta Herasme señaló que, según estadísticas, un 87 % de los incendios son provocados por cortocircuitos o problemas eléctricos. No obstante, aclaró que en este caso aún se desconocen las causas, ya que primero deben concluir las labores de extinción, luego realizar la remoción y posteriormente la fase de investigación.

Además de las unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, en el lugar permanecen unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, agentes policiales, miembros de la Defensa Civil y de la Digesett.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas afectadas.