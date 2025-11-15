El friíto más fuerte de la temporada llega este fin de semana: temperatura por localidades

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Los dominicanos que buscan un respiro del calor podrán disfrutar de un ambiente mucho más fresco en las próximas horas. El analista meteorológico Jean Suriel informó que la noche de este sábado y la madrugada del domingo se registrará el friíto más significativo del fin de semana, especialmente en zonas montañosas y en el Cibao.

Suriel explicó que, en términos generales, el ambiente estará muy fresco entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la mañana durante los próximos días, debido a la llegada de la primera masa de aire polar de la temporada al norte de República Dominicana. Este fenómeno provocará temperaturas más bajas de lo habitual en gran parte del país.

A este escenario se suma que el cuarto frente frío permanece estacionario al norte del Caribe, mientras otro sistema frontal avanza hacia la región, reforzando el descenso térmico.

Temperaturas mínimas previstas

El meteorólogo detalló los valores mínimos que podrían registrarse entre esta noche y el domingo:

Pico Duarte: -1 °C

Valle Nuevo: 2 °C

Constanza: 13 °C

Manabao: 13 °C

Hondo Valle: 14 °C

El Cercado: 15 °C

Polo (Barahona): 15 °C

Jarabacoa: 16 °C

Ocoa: 16 °C

Padre Las Casas: 16 °C

San José de las Matas: 16 °C

San Juan: 17 °C

Las Matas de Farfán: 17 °C

Moca: 19 °C

Santo Domingo: 20 °C

Origen del descenso

De acuerdo con Suriel, este friíto llega asociado a dos frentes fríos que han afectado a Estados Unidos en los últimos cinco días, provocando temperaturas bajo cero en varios estados. Ese aire polar continúa avanzando hacia el Caribe, y su influencia se sentirá de forma más marcada esta noche en República Dominicana.