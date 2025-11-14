Pronóstico del clima: Aguaceros y tronadas marcarán el fin de semana en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó un fin de semana marcado por aguaceros, tronadas aisladas y temperaturas agradables, debido a la combinación de un sistema frontal casi estacionario al norte del país, el viento del este/noreste y una vaguada en distintos niveles de la atmósfera.

Viernes: chubascos pasajeros y aguaceros locales

Durante este viernes, el viento del este/noreste y los efectos del frente frío provocan chubascos pasajeros en La Altagracia, El Seibo, La Romana y Hato Mayor.

Más adelante, se espera el desarrollo de aguaceros locales con tronadas aisladas, los cuales se extenderán hacia Monte Plata, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña.

En horas de la noche, la actividad de lluvia se concentrará especialmente en provincias de la costa atlántica.

Sábado: el día más lluvioso del fin de semana

Las condiciones se tornarán más inestables el sábado, debido a la permanencia del frente frío y la presencia de una vaguada en la alta atmósfera.

Desde la madrugada habrá aguaceros y tronadas aisladas en la costa atlántica.

En la tarde, la interacción de ambos fenómenos generará aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias más afectadas serán:

Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, La Altagracia, La Romana, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal y zonas cercanas.

Las lluvias disminuirán gradualmente al caer la noche.

Domingo: persistirán los aguaceros por nueva vaguada

El sistema frontal comenzará a debilitarse, convirtiéndose en una vaguada. Aunque esto reducirá ligeramente la intensidad de las precipitaciones, seguirán produciéndose aguaceros moderados, con posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Los episodios de lluvia serán más frecuentes entre la tarde y el inicio de la noche en:

El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez y San Cristóbal, además del sureste, noreste, norte y la Cordillera Central.