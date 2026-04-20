Jóvenes asaltantes azotan vecindarios en El Bronx residen dominicanos

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La policía de este condado persigue activamente a dos jóvenes que han cometido una serie de asaltos desde ciclomotores en vecindarios donde residen cientos de familias dominicanas, entre otras etnias.

La uniformada solicita la colaboración del público para identificar a los sospechosos que aparecen en las fotos divulgadas, cometiendo los actos delictivos el pasado sábado 11, en las avenidas Gleason con Noble, en horas de la tarde, cuando le arrebataron una cadena a una jovencita de 15 años. Huyeron y no hubo heridos.

Ese mismo día, volvieron a cometer su fechoría frente al número 1890 de la avenida Watson, cuando le quitaron el collar del cuello a una menor de 13 años, valorado en 600 dólares. Huyeron y no hubo heridos.

Dos días después, otra menor de 13 años fue asaltada frente al 2119 de Grand Concourse, entre las calles 180 y 181, a dos esquinas del precinto policial 46. Le quitaron un collar del cuello, valorado en aproximadamente 2,080 dólares. La víctima sufrió lesiones leves, pero rechazó recibir atención médica.

Las denuncias de las víctimas coinciden en señalar a dos jóvenes en ciclomotores azules.

La institución del orden solicita a cualquier persona que tenga información sobre estos incidentes llamar a Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

También pueden enviar sus pistas a través de https://crimestoppers.nypdonline.org o por X en @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.

Asimismo, la policía informa que hasta el pasado día 5 se contabilizaron 128 robos en el sistema de transporte público (buses y trenes), lo que representa un incremento del 21 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Esta ciudad enfrenta una creciente inseguridad que se manifiesta en robos, asaltos y homicidios en el metro y los autobuses urbanos. Las cifras han encendido las alarmas, tanto en las autoridades como en los usuarios.