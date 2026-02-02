El frío en RD se sentirá hasta el miércoles, pero se prevé que regrese el fin de semana

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Las bajas temperaturas que se han registrado en República Dominicana en los últimos días responden a la incidencia de un sistema frontal que, además, ha disminuido la sensación térmica.

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) prevé que esas condiciones permanecerán hasta el miércoles 04 de febrero, y luego se espera que haya un ligero incremento de las temperaturas entre jueves y viernes.

Saddan Font-Frías, encargado del Centro Nacional de Pronósticos del Indomet, indicó que para el próximo fin de semana otro sistema frontal provocará que el frío regrese al país.

“Las temperaturas en Santo Domingo se han estado registrando actualmente entre los 25 grados Celsius, que para la época es una temperatura bastante agradable, incluso con 5 grados menos de lo habitual para la época del año, que ronda hasta los 31 grados”, dijo el especialista.

En ese orden, Font-Frías recomendó a la población mantenerse abrigada, especialmente a los que residen en zonas montañosas, que es donde se sentirá el mayor descenso de las temperaturas, y tomar bebidas calientes, como té y chocolate.

El Indomet pronosticó para la tarde de este lunes un cielo mayormente nublado, inducido por un viento moderado del norte y los remanentes nubosos asociados a dicho sistema, los cuales continuarán generando lluvias débiles a moderadas, acompañadas en ocasiones de ráfagas de viento.

Estas condiciones estarán incidiendo sobre localidades del litoral atlántico, el suroeste y la cordillera Central, afectando especialmente distintos municipios de Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago, Dajabón, Monte Cristi, La Vega, Monseñor Nouel, La Altagracia, Barahona, Pedernales, Independencia y el Gran Santo Domingo.

Hasta -2 grados en países de Centroamérica

Centroamérica afronta este lunes una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá.

Las bajas temperaturas que la región arrastra desde el fin de semana se han dado en medio de la ola de frío extremo que afecta a varios estados de Estados Unidos, aunque las autoridades meteorológicas centroamericanas no asocian directamente ambos fenómenos.

Guatemala es el país que registra el mayor descenso de temperaturas, con -2 grados en la zona montañosa de Los Altos -la más fría del país-, en el occidente, mientras que en otras áreas más cercanas a la costa del Pacífico se registran unos 22 grados.