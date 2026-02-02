¿Por qué se ha sentido tanto frío en República Dominicana?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En las últimas 12 horas, el ambiente en la República Dominicana se ha tornado notablemente frío debido a la influencia directa del sistema frontal número 24 y de una masa de aire polar, impulsados por el denominado “ciclón bomba” formado al este de Estados Unidos.

Así lo informó este lunes el analista meteorológico Jean Suriel, a través de una publicación en su cuenta de la red social X, donde explicó que el frente frío permanecerá durante las próximas 24 a 48 horas sobre el territorio dominicano, generando algunas lluvias moderadas, debido a que se combina con los remanentes de la vaguada.

“Otro factor que genera el poderoso sistema de baja presión al norte del Caribe son las fuertes ráfagas de viento que incidirán hasta el miércoles en gran parte del país, con velocidad entre 30 y 50 km/h”, agregó el experto.

De igual forma, Suriel recordó que el período más frío en República Dominicana se extiende desde el 15 de enero hasta el 15 de marzo, convirtiendo a febrero en el mes que recibe el descenso más significativo de las temperaturas por los frentes fríos y masas de aire polar.

Añadió que en los próximos 12 días incidirán dos masas polares y dos sistemas frontales en el Caribe central, “por lo que el friíto continuará en RD hasta el 14 de febrero (Día de los Enamorados)”.

“Anoche llegó la primera masa de aire procedente desde la región polar y se quedará hasta el jueves en la mañana; para el viernes se espera la llegada del frente frío número 25 y en la noche llegará la segunda masa polar que se quedará hasta el sábado 14 de febrero”, detalló el presentador de noticias.

Además, Jean Suriel hizo un llamado de alerta a los residentes y visitantes de las zonas montañosas, debido a que las temperaturas mínimas oscilarán entre los -4 °C y 13 °C durante los próximos días.

“Para el Cibao rondarán entre los 11°C y 17°C; mientras que en el litoral sur se colocarán entre los 17°C y 22°C”, pronunció.