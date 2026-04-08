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Entre lágrimas y bajo la lluvia, la hija del merenguero Rubby Pérez se inclinó frente a la fotografía de su padre, repitiendo con voz quebrada “papi, papi no”, en un gesto que estremeció a todos los presentes en la vigilia realizada este martes frente a la discoteca Jet Set.

Pasadas las 10:20 de la noche, familiares, amigos y allegados iniciaron formalmente el acto en memoria de las 236 víctimas mortales de la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025. Con velas, flores y oraciones, la llamada “zona cero” se convirtió en un espacio de duelo colectivo y esperanza compartida.

Como si fuera el primer día: en vigilia, familiares lloran a víctimas de la tragedia del Jet Set

Como si fuera el primer día: en vigilia, familiares lloran a víctimas de la tragedia del Jet Set

“Como si fuera el primer día, el dolor sigue intacto”, expresaron algunos de los asistentes, quienes recordaron la fatídica madrugada que cambió la vida de cientos de familias. La vigilia, organizada por el Movimiento Justicia Jet Set, se extendió hasta la madrugada, con un reclamo firme de consuelo y justicia