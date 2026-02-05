Cómo funciona el Gabinete Ozama Estrategia de rescate y saneamiento

Rescate de afluente
Su integración reúne ministerios, alcaldías, instituciones de agua potable y saneamiento, además de la sociedad civil y el sector privado.
El Gobierno dominicano transformó la antigua Comisión Presidencial en el Gabinete Ozama, un organismo interinstitucional que busca coordinar de manera más efectiva las acciones de rehabilitación, saneamiento y preservación de las cuencas de los ríos Ozama e Isabela, dos de los afluentes más importantes del Gran Santo Domingo.
¿Cómo funciona el Gabinete Ozama?
El Gabinete está presidido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) y cuenta con un director ejecutivo designado por el presidente de la República. Su integración reúne ministerios, alcaldías, instituciones de agua potable y saneamiento, además de la sociedad civil y el sector privado.
La Dirección Ejecutiva está conformada por cinco representantes clave:
• Ministerio de Medio Ambiente.
• Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP).
• Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).
• Mancomunidad del Gran Santo Domingo.
• Fundación Tropigas.
Este esquema busca garantizar que las decisiones se tomen de manera conjunta y que las acciones se ejecuten con respaldo técnico, financiero y comunitario.
Estrategia de rescate y saneamiento
El Gabinete Ozama tiene como misión implementar un plan integral de recuperación ambiental, que incluye:
• Control de vertidos y reducción de la contaminación en las aguas del Ozama e Isabela.
• Rehabilitación de asentamientos humanos en las riberas, con proyectos de vivienda y servicios básicos.
• Recuperación de espacios públicos y áreas verdes para uso comunitario.
• Educación ambiental y participación ciudadana, fomentando la conciencia sobre la importancia de los ríos.
• Alianzas público-privadas para financiar proyectos de infraestructura y saneamiento.
Impacto esperado
La creación del Gabinete Ozama busca dar un salto cualitativo en la gestión ambiental del Gran Santo Domingo. Con esta estrategia, el Gobierno pretende convertir los ríos Ozama e Isabela en espacios limpios, seguros y sostenibles, que aporten calidad de vida a las comunidades y fortalezcan la resiliencia urbana frente a los desafíos ambientales.