¿Cómo funcionará la nueva plataforma migratoria para identificar perfiles sospechosos en República Dominicana?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana implementó un nuevo sistema tecnológico, denominado Web Service PN-I24DO, con el propósito de fortalecer la interoperabilidad migratoria y “blindar” la seguridad ciudadana.

Así lo informó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al explicar que la herramienta permite identificar en tiempo real a personas con perfiles sospechosos que intenten entrar o salir del territorio nacional.

Pero, ¿Cómo funcionaría?

La funcionaria explicó que este Application Programming Interface (API), desarrollado por técnicos de la Policía Nacional, integra la base de datos migratoria con las alertas globales de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

“El sistema permite verificar nombre, apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento, número de pasaporte y cualquier notificación internacional asociada a cada viajero, aportando un nivel de control y rastreo nunca antes disponible”, comunicó.

Fuerza de Tarea Conjunta de Seguimiento al Plan de Seguridad CiudadanaFuente externa

Raful señaló que la nueva herramienta eleva la capacidad de respuesta operativa, al permitir “reducir la fuga de objetivos identificados de alto valor, mejorar la captura de prófugos internacionales y fortalecer la integración a los estándares globales de Interpol, con un impacto directo en la seguridad ciudadana”.

Agregó que, gracias a este avance, ya han sido identificados y prevenidos casos de personas con perfiles sospechosos, y adelantó que el personal encargado de la supervisión, fiscalización, análisis y operación del sistema recibirá capacitación continua para optimizar los procesos.