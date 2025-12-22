La magia de 'Navidad en salsa': Yiyo Sarante promete una noche inolvidable en Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con una producción por todo lo alto de CR Productions y Claudio Rosado, llega este sábado 27 de diciembre Yiyo Sarante con un espectáculo promete cerrar el 2025 con la energía contagiosa y el romanticismo de un artista exitoso en su género. Será en Hard Rock Santo Domingo.

Con su potente voz y la pasión que lo caracteriza en cada interpretación, Yiyo llevará al público a un recorrido por sus más grandes éxitos, entre ellos “Corazón de acero”, “Me hubieras dicho”, “Probablemente”, “Un hombre normal”, “Maldita traga”, “Nos engañamos los dos”, “Sálvame”, y “Tres semanas”, además de sorpresas especiales adaptadas al ambiente navideño.

“Quiero que sea una noche inolvidable, donde celebremos juntos la Navidad y la vida a ritmo de salsa. Será mi manera de agradecerle al público todo el cariño que me brinda en cada escenario”, expresó el intérprete.

La producción asegura un montaje de primer nivel, con un sonido impecable, luces espectaculares y una puesta en escena diseñada para que el público viva una verdadera experiencia musical con el estilo del salsero del momento.

“Navidad en Salsa con Yiyo Sarante” promete ser uno de los conciertos más esperados de la temporada navideña en Santo Domingo, uniendo la tradición de la Navidad con el ritmo envolvente de la salsa en una noche única y sin desperdicio para del disfrute de todos los amantes a este género musical.

Para nosotros contar con Yiyo Sarante en escenario es un éxito seguro por su gran talento, además de ser un artista que conecta con la gente al momento de interpretar sus canciones, dijo Claudio Rosado productor del evento.

Según informaciones de la producción se habilitaron nuevas áreas, general de pie con mesa hasta agotar disponibilidad y en el área Front Stage mesa altas tipo taburetes.

El evento contará con la animación de los destacados comunicadores Caro Brito y Rafael Padilla.

Las boletas están disponibles en Uepa tickets y en el teléfono (829)764-6071.