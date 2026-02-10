¿Quién es Geraldo Espinosa Pérez, el nuevo contralor de la República?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Además de enviar a Rafael Santos Badía como nuevo ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), el presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 84-26, mediante el cual también designó a Geraldo Espinosa Pérez como contralor general de la República.

Pero, ¿quién es Espinoza Pérez?

Espinosa Pérez es licenciado en Contabilidad por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con especialidad de posgrado en Tributos Internos, máster en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal, y una maestría en Administración de Negocios (MBA) con concentración en Operaciones por la PUCMM. Posee más de 24 años de experiencia en el sector público, destacándose por la creación e impulso de importantes sistemas de control, gestión financiera y supervisión del gasto público.

La disposición deroga decretos y artículos anteriores vinculados a las funciones ahora reasignadas y fue remitida a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.