Gobierno dice que apoya con RD$111,8 MM a productores

El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, entregó una compensación de RD$111,874,992 a dos mil productores agropecuarios afectados por la tormenta Melissa que impactó el país en octubre pasado.

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, explicó que esa entrega directa de recursos a productores agrícolas y pecuarios fue dispuesta por el presidente Luis Abinader, quien instruyó para dar apoyo económico a los agricultores, tras evaluar los daños ocasionados por el fenómeno atmosférico.

Una nota de prensa de Agricultura señala que, además de la compensación económica, el Gobierno puso en marcha un amplio operativo nacional que incluyó la preparación de tierra, rehabilitación de caminos vecinales y distribución de semillas e insumos agrícolas, con el objetivo de acelerar la recuperación de la producción agropecuaria.

Cruz dijo que, “desde el inicio activamos un operativo integral en el territorio nacional, pero el presidente también quiso que los productores recibieran un apoyo económico directo para que puedan recuperar sus siembras”.