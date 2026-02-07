Gobierno dispone extraditar a dos dominicanos y a un polaco

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Poder Ejecutivo dispuso ayer la extradición de dos dominicanos y un polaco a Estados Unidos y a Polonia, donde se les requiere por su implicación en delitos que son investigados por las autoridades de esas naciones.

La decisión está en los decretos 69-26, 70-26 71-26 que establecen la entrega en extradición de los dominicanos Luis Manuel Febles Peralta y Christian Antonio Reynoso Pérez a los Estados Unidos por supuesta asociación para cometer delitos de lavado de activos y complicidad en el lavado internacional de instrumentos monetarios.

Al polaco Szymon Tomkiel, extraditado a la República de Polonia, se le requiere para “el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Regional de Suwalki, del 7 de marzo de 2016, en el procedimiento 11 K 82/13” que establece una pena de dos años, 11 meses y 23 días de prisión por violación del artículo 258 del Código Penal Polaco sobre participación en grupos o asociaciones delictivas organizadas.

A Febles Peralta se le acusa de asociación delictuosa para el lavado de activos y complicidad en el lavado internacional y a Reynoso Pérez se le acusa de asociación delictuosa para importar a EU cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad de cocaína.