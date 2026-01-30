Gobierno invierte en alrededor de 2,000 becas internacionales en áreas STEM

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. – El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), anunció la apertura de la Convocatoria de Becas Internacionales 2026, con la que proyecta otorgar cerca de 1,800 becas para estudios de posgrado en el extranjero, priorizando la formación en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

La iniciativa reafirma el compromiso del Estado con la educación avanzada, la equidad y el desarrollo del talento nacional.

El programa contará este año con 73 universidades, más de 700 programas académicos y 19 países de destino, ampliando las oportunidades de acceso a estudios de alto nivel en áreas estratégicas para la competitividad y la innovación del país.

“Nos hemos propuesto un objetivo aún más ambicioso: fortalecer la formación en áreas de alta demanda global, asegurar mayor pertinencia territorial y vincular las becas con las necesidades productivas de cada provincia”, expresó el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, al dejar formalmente iniciada la convocatoria.

El funcionario explicó que la política de becas mantiene un enfoque en la formación especializada de alto nivel. Según las estadísticas más recientes, el 88.8 % de las becas corresponden a maestrías, el 5.4 % a doctorados y el 4.7 % a especialidades, lo que refleja una apuesta directa por la investigación, la innovación y el fortalecimiento de capacidades profesionales avanzadas.

En materia de inclusión, el programa continúa mostrando un impacto positivo en la equidad de género, con un 68.1% de becas otorgadas a mujeres. "Invertir en la educación de nuestras mujeres es multiplicar el desarrollo del país. La equidad no es un discurso, es una decisión presupuestaria y estratégica", afirmó el ministro.

Uno de los ejes centrales de la convocatoria 2026 es el fortalecimiento de las áreas STEM. En la medición más reciente, el 25,9% del total de becas se concentró en estas áreas, y más del 70% de ese grupo corresponde a Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), incluyendo ciberseguridad, inteligencia artificial, ciencia de datos y transformación digital.

"El país necesita más talento en tecnología, innovación e ingeniería. Por eso estamos aumentando progresivamente la proporción de becas en estas áreas clave para el desarrollo nacional”, subrayó García Fermín.

La política de becas internacionales mantiene además un enfoque de equidad territorial, garantizando representación de todas las provincias y favoreciendo zonas históricamente rezagadas, donde se han registrado tasas de adjudicación superiores al promedio nacional.

Las solicitudes registradas a nivel nacional reflejan una alta concentración en las provincias de mayor densidad poblacional. El Distrito Nacional encabeza con 5,363 solicitudes, seguido de Santo Domingo con 5,227. En la región norte, Santiago ocupa el tercer lugar con 1.305 solicitudes, consolidándose como uno de los principales polos de demanda.

También presentan una participación significativa San Cristóbal (949), San Pedro de Macorís (477), San Juan (475), La Vega (463), La Altagracia (403), La Romana (399), Duarte (342), Barahona (311) y Sánchez Ramírez (266), lo que evidencia una amplia distribución de la demanda en distintas zonas del país.

En un rango intermedio se ubican Espaillat (226), Puerto Plata (218), Monseñor Nouel (199), Bahoruco (186), Monte Plata (154), Valverde (147) y Peravia (142).

Mientras, las provincias con menor volumen, aunque igualmente representadas, son Independencia (97), Hato Mayor (96), Hermanas Mirabal (94), María Trinidad Sánchez (89), Dajabón (87), El Seibo (79), Pedernales (74), Santiago Rodríguez (67), Monte Cristi (63), Elías Piña (61) y San José de Ocoa (50).

En tanto que, Erick Pérez Vega, rector de APEC (UNAPEC), consideró que, los programas del MESCyT se desarrollan en igualdad de oportunidades y bajo procesos institucionales y de equidad que garantizan seriedad, transparencia y acceso para todo ciudadano dominicano aspirante.

Destaco, además, que las becas están alineadas con las prioridades de desarrollo nacional, concentrándose en áreas de alta demanda profesional, evaluación estratégica constante y actualización que responde al dinamismo del mercado global, de manera que el talento dominicano no solo se forma, sino que se proyecta.

En ese sentido, Ángelo Viro, presidente de la Asociación de Industrial de Herrera, valoró las acciones que desarrolla el MESCyT, en favor de la juventud dominicana, al resaltar que, el programa de becas implementada como política pública estratégica en la República Dominicana, eleva la calidad profesional, fomentar la investigación y democratizar el acceso a educación de alto nivel en el extranjero.

“Estas iniciativas facilitan maestrías, doctorados y especializaciones en colaboración con universidades de España, Estados Unidos, México, entre otros, fortaleciendo el capital humano ante desafíos globales”, manifestó.

En total, el proceso ha registrado 18.443 solicitudes a nivel nacional, lo que evidencia un amplio alcance territorial y un alto nivel de interés en todas las provincias del país. La XXII Convocatoria de Becas Internacionales 2026 estará abierta hasta el 19 de febrero.

"Me siento profundamente satisfecho de poder contribuir, aunque sea con un granito de arena, al desarrollo del país. Invertir en educación y talento es invertir en el futuro de la República Dominicana", concluyó el ministro.

El acto de lanzamiento se realizó en el Auditorio Doctor Rodríguez Rib de la Universidad APEP (UNAPEC), contó además del ministro Franklin García Fermín, con la presencia de gobernadoras de varias provincias, funcionarios gubernamentales, representantes diplomáticos acreditados en el país, rectores de universidades, viceministros y egresados de los estudios de postgrados realizados en el extranjero patrocinados por el Gobierno a través del MESCyT.

Puede aplicar y ver la convocatoria a través del siguiente enlace: https://becas.gob.do/