Granizada y caída de árboles: vaguada golpea a Santo Domingo

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La caída de granizo y árboles en algunas partes de Santo Domingo son de los primeros efectos que se han registrado en la capital dominicana por la incidencia de una vaguada que, además, mantiene a dicha demarcación en alerta roja.

Los árboles que han caído se registraron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); en el sector Gascue, en el Distrito Nacional; en la avenida Máximo Gómez, próximo a la George Washington y otras localidades, según reportes.

La provincia Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, se encuentran en alerta roja la tarde de este lunes, según el informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El organismo informó a las 4:30 de la tarde que 21 provincias están en alerta amarilla y otras cinco están en verde, debido a las crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como los deslizamientos de tierra que pudiera provocar la vaguada.