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Inundaciones

Fuertes lluvias y vientos azotan Santo Domingo

El INDOMET informó que las condiciones se deben a la influencia de una vaguada asociada a un sistema frontal que afecta gran parte del territorio nacional

Vientos en la UASD

Vientos en la UASD

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Intensas lluvias acompañadas de fuertes ráfagas de viento se sienten desde inicios de la tarde de este lunes en distintos sectores del Gran Santo Domingo, provocando acumulación de agua en calles, caída de ramas y retrasos en el tránsito.

El INDOMET informó que las condiciones se deben a la influencia de una vaguada asociada a un sistema frontal que afecta gran parte del territorio nacional. Se prevé que las precipitaciones continúen durante la tarde y noche, especialmente en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste, San Cristóbal y zonas del litoral sur.

El INDOMET informó que las condiciones se deben a la influencia de una vaguada asociada a un sistema frontal que afecta gran parte del territorio nacional

El INDOMET informó que las condiciones se deben a la influencia de una vaguada asociada a un sistema frontal que afecta gran parte del territorio nacional

Las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos y cañadas, asegurar objetos sueltos en techos y balcones, y mantenerse atentos a los boletines oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene varias provincias en alerta amarilla y verde por posibles inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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