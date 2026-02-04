Guía paso a paso: Cómo registrarse y denunciar en Ojo Ciudadano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana presentó el portal digital Ojo Ciudadano, una herramienta que permite a los ciudadanos registrarse y denunciar irregularidades en la gestión pública.

. Acceso al portal

ojo ciudadano

• Ingresa a la página oficial de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

• Selecciona la opción Ojo Ciudadano en el menú principal.

2. Registro de usuario

• Haz clic en “Registrarse”.

• Completa el formulario con tus datos personales: nombre, cédula, correo electrónico y número de teléfono.

• Crea una contraseña segura.

• Confirma tu registro a través del correo electrónico que recibirás.

3. Inicio de sesión

• Una vez registrado, accede con tu usuario y contraseña.

• El sistema te llevará al panel principal donde podrás ver opciones de denunciar, consultar denuncias y solicitar capacitaciones.

4. Realizar una denuncia

• Selecciona la opción “Hacer una denuncia”.

• Describe la irregularidad: institución, hechos, fechas y personas involucradas.

• Adjunta documentos o pruebas si las tienes (fotografías, archivos PDF, etc.).

• Puedes elegir hacer la denuncia de forma anónima o con tus datos visibles.

• Envía la denuncia y guarda el número de registro para darle seguimiento.

5. Consultar el estado de tu denuncia

• En el menú principal, selecciona “Consultar denuncia”.

• Ingresa el número de registro asignado.

• El sistema mostrará el progreso y estado de tu caso.