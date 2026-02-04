Combate a la corrupción
Guía paso a paso: Cómo registrarse y denunciar en Ojo Ciudadano
La plataforma busca fortalecer la participación ciudadana y el control social en República Dominicana.
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana presentó el portal digital Ojo Ciudadano, una herramienta que permite a los ciudadanos registrarse y denunciar irregularidades en la gestión pública.
. Acceso al portal
• Ingresa a la página oficial de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
El País
ITLA y SENASA serán auditadas confirma Cámara de Cuentas
Lency Alcántara
• Selecciona la opción Ojo Ciudadano en el menú principal.
2. Registro de usuario
• Haz clic en “Registrarse”.
• Completa el formulario con tus datos personales: nombre, cédula, correo electrónico y número de teléfono.
• Crea una contraseña segura.
• Confirma tu registro a través del correo electrónico que recibirás.
3. Inicio de sesión
• Una vez registrado, accede con tu usuario y contraseña.
• El sistema te llevará al panel principal donde podrás ver opciones de denunciar, consultar denuncias y solicitar capacitaciones.
4. Realizar una denuncia
• Selecciona la opción “Hacer una denuncia”.
• Describe la irregularidad: institución, hechos, fechas y personas involucradas.
• Adjunta documentos o pruebas si las tienes (fotografías, archivos PDF, etc.).
• Puedes elegir hacer la denuncia de forma anónima o con tus datos visibles.
• Envía la denuncia y guarda el número de registro para darle seguimiento.
5. Consultar el estado de tu denuncia
• En el menú principal, selecciona “Consultar denuncia”.
• Ingresa el número de registro asignado.
• El sistema mostrará el progreso y estado de tu caso.