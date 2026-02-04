ITLA y SENASA serán auditadas confirma Cámara de Cuentas

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana informó este miércoles que se encuentran en proceso las auditorías al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y al Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), aunque aún no se ha establecido una fecha para la entrega de los informes finales.

“Son instituciones muy grandes, con grandes inversiones, realmente nosotros tenemos que hacer un trabajo sumamente riguroso”, agregó respecto a la entrega de los informes sobre los hallazgos en ambas entidades.

La presidenta del órgano f Emma Polanco, explicó que estas auditorías se realizan tanto a solicitud del Ministerio Público como dentro del plan institucional de fiscalización que ya contemplaba revisar dichas entidades.

La titular de la Cámara de Cuentas subrayó que el objetivo es garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos y fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones.