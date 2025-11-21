¿Cuándo habrá noticias sobre el caso SeNaSa? Wilson Camacho responde

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El procurador adjunto Wilson Camacho se refirió nuevamente a la investigación sobre la denuncia de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), asegurando que “pronto” el Ministerio Público ofrecerá una respuesta a la población sobre el caso.

“Pronto habrá noticias, gracias”, manifestó el magistrado al ser cuestionado por miembros de la prensa sobre el tema, mientras participaba este jueves en una actividad en la provincia Santiago.

«En su momento estaremos en los tribunales con este proceso»

Cabe destacar que, en septiembre pasado, Camacho informó que la investigación estaba próxima a concluir su primera fase y que, en su debido momento, el órgano persecutor procedería a judicializar el expediente.

«En este caso iniciamos interrogatorios desde el mes de julio, estamos avanzando en esa dirección y lo que pretendemos es que en el menor tiempo posible podamos concluir esta primera parte de la investigación, y entonces judicializar el proceso», manifestó el director general de Persecución del MP ante miembros de la prensa.

De igual forma, en ese momento señaló que el número de personas que podrían ser imputadas en el expediente del caso SeNaSa variará conforme a los hallazgos.

«Solo cuando judicialicemos el caso tendremos la oportunidad de ver el corte que hacemos para una primera etapa. Como ustedes saben, en más de un caso tenemos que hacer un corte para el pedimento de la medida de coerción, que luego se va ampliando para la acusación», indicó el magistrado.