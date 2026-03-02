Desde hoy entregan la nueva licencia: lo que debes saber antes de ir

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este lunes 2 de marzo inicia oficialmente la emisión de las nuevas licencias de conducir para el público en general, como parte del proceso de modernización del servicio a nivel nacional y en el exterior.

La expansión se realizará en dos fases y permitirá aumentar la cobertura de 14 a 32 demarcaciones en el país -las 31 provincias y el Distrito Nacional-. También se fortalecerá la atención en el exterior, pasando de cinco a diez consulados mediante una ampliación gradual de sedes, acercando el servicio a los dominicanos en la diáspora.

El nuevo documento incorpora tecnología que dificulta su falsificación y refuerza los mecanismos de validación.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), esta modernización permitirá integrar progresivamente a más de un millón de motociclistas que actualmente no cuentan con licencia.

Costo

Además, el nuevo modelo fue estructurado bajo un esquema favorable al Estado. Sin aumentar el precio del servicio, el país obtendrá beneficios superiores a RD$1,000 millones.

El Intrant reiteró que si la licencia actual no está vencida, no es obligatorio cambiarla. No obstante, quienes deseen obtener la nueva versión podrán hacerlo de manera voluntaria.

Nuevos lugares y sedes de emisión y renovación de licencias

Primera fase

Gran Santo Domingo (RD)

Santo Domingo – Multicentro Churchill - Ave. Winston Churchill esq. Ángel Severo Cabral. (4to nivel)

Santo Domingo – Blue Mall - Ave. Winston Churchill esq. Gustavo Mejía Ricart. (3er nivel)

Distrito Nacional – Punto GOB (Sambil) - Ave. John F. Kennedy esq. Paseo Los Aviadores, Local K-26. (1er nivel)

Santo Domingo Este – Punto GOB (Megacentro)- Ave. San Vicente de Paúl, entrada Botánica. (1er nivel)

Santo Domingo Oeste – Punto GOB (Occidental Mall)-Av. Prolongación 27 de Febrero. (1er nivel)

San Cristóbal – Punto GOB- C/ Privada casi esq. Carretera Sánchez, Madre Vieja Norte. (1er nivel)

Ministerio de Defensa (Distrito Nacional) - Ave. 27 de Febrero esq. Luperón. (1er nivel)

Provincias (RD – Interior)

8. Azua – Carretera Sánchez kilómetro 3, al lado de la Junta Central Electoral. (1er nivel)

9. Barahona – C/ Jaime Mota, esquina María Montes No. 45. (1er nivel)

10. Duarte (San Francisco de Macorís) – Ave. Presidente Antonio Guzmán Fernández, Edificio Palmera. (1er nivel)

11. La Altagracia (Higüey) – Ave. Altagracia esq. Hugo Eduardo Polanco, Plaza Taveras Center. (3er nivel)

12. La Romana – C/ Francisco Richiez esq. Enriquillo, Local Hipermercados Iberia. (2do nivel)

13. La Vega – C/ Jiménez Moya esq. Gral. J. Rodríguez, al lado de Pizzarelli. (1er nivel)

14. María Trinidad Sánchez (Nagua) – C/ Mercedes Bello esq. Gastón F. Deligne, Eternity Plaza. (1er nivel)

15. Monseñor Nouel (Bonao) – C/ Sánchez, Edif. Arsenio Cáceres Jiminian IV. (1er nivel)

16. Puerto Plata – C/ Camino Real, Plaza de Caribe Tour. (1er nivel)

17. San Juan (SJM) – C/ Independencia, Plaza Comercial y Cultural San Juan, Centro de la Ciudad. (1er nivel)

18. Santiago – Ave. Juan Pablo Duarte casi esq. Ave. Salvador Estrella Sadhalá, Bella Terra Mall, Local B5. (1er nivel)

19. Valverde Ave. Benito Monción. (1er nivel)

Exterior (Consulados Primera Fase)

20. Miami 1038 Brickell Avenue, Miami, Florida, 33131. (1er nivel)

21. New York – 1501 Broadway, Suite 410, New York, NY 10036. (4to nivel)

22. Filadelfia Two Penn Center, 1500 John F. Kennedy Blvd., Suite 250, Philadelphia, PA 19102. (2do nivel)

23. Boston 891 Centre St, Boston, MA 02130, Estados Unidos.

24. España / Madrid Av. de Brasil #6, CP 28020, Madrid, España.

Segunda fase: (en los próximos 2 meses)

Locales Nacionales:

San Cristóbal

Monte Cristi

Espaillat

Dajabón

Elías Piña

Santiago Rodríguez

Monte Plata

Independencia

Pedernales

Monseñor Nouel

Sánchez Ramírez

San Pedro de Macorís

San José de Ocoa

El Seibo

Salcedo

Samaná

Hato Mayor

Bahoruco

Exterior (Consulados Segunda Fase)

New Jersey

España / Barcelona

Puerto Rico

Bélgica, Bruselas

⁠Zurich, Suiza

Puntos GOB