No hay clases en el Distrito Nacional y Santo Domingo por alerta amarilla

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El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó que este jueves no habrá clases en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, debido a que ambas demarcaciones se encuentran bajo alerta amarilla por las lluvias que afectan al país.

La medida preventiva responde a las condiciones meteorológicas provocadas por una vaguada, que mantiene un ambiente húmedo e inestable, favoreciendo aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

De acuerdo con el boletín de las 9:30 de la noche del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en alerta amarilla se encuentran Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago Rodríguez y Puerto Plata, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Mientras que en alerta verde están La Altagracia, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, Barahona, Santiago, Sánchez Ramírez, Duarte (especialmente el Bajo Yuna) y La Vega.

El MINERD explicó que la suspensión de la docencia busca salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, priorizando la prevención ante posibles emergencias.

Asimismo, reiteró el llamado a los directores de centros educativos a mantenerse atentos a las condiciones del tiempo y tomar decisiones adicionales en comunidades vulnerables.

Las autoridades también exhortaron a la población a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil, evitar cruzar ríos o cañadas con alto volumen de agua y abstenerse de acudir a balnearios mientras se mantengan las alertas.