Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El Grupo Ramos anunció el lanzamiento de los valores de fideicomiso de renta variable del Fideicomiso de Oferta Pública Multiplaza FR No. 02, considerado uno de los instrumentos de mayor escala en el mercado local y con el cual la empresa formaliza su entrada al mercado de valores dominicano.

La organización explicó que el instrumento cuenta con un monto de colocación total de RD$5,231,020,000 y ofrece rentabilidad variable. Los inversionistas interesados podrán comprar valores del fideicomiso a través de Inversiones & Reservas, Puesto de Bolsa, y Parallax Valores, Puesto de Bolsa.

Grupo Ramos lanza fideicomiso inmobiliario de oferta pública de renta variable

Para la constitución del fideicomiso, Grupo Ramos transfirió los activos inmobiliarios Multiplaza La Romana y Multiplaza Higüey, los cuales presentan ocupación relevante, flujo operativo estable y un portafolio diversificado de inquilinos. Este fideicomiso permite separar los inmuebles en un patrimonio independiente, administrado por Fiduciaria Reservas.

El presidente ejecutivo de Grupo Ramos, Iván Mejía Alberty, indicó que el fideicomiso forma parte de la estrategia de crecimiento de la empresa y del fortalecimiento de su participación en el mercado de capitales.

Explicó que, a pesar de la creación del fideicomiso, Grupo Ramos sigue siendo el inversionista principal de estas plazas, continuará como administrador de los activos y el negocio ancla, Sirena, permanece en las plazas con un contrato a largo plazo, garantizando la estabilidad y los estándares de calidad de los centros comerciales.

Destacó que la gestión del fideicomiso es solo para las plazas comerciales antes mencionadas, no para las tiendas del Grupo Ramos, como Sirena, Sirena Market y Aprezio.

El inversionista tendrá retorno de la operación comercial, arrendamiento, uso y disfrute oneroso o cualquier acto jurídico mediante el cual el fideicomiso perciba ingresos por esos conceptos de las dos plazas comerciales.

Las personas físicas e instituciones interesadas en participar en este fideicomiso deben dirigirse a una de las dos firmas estructuradoras: Inversiones & Reservas o Parallax Valores (Parval). Su equipo de asesores le explicará en detalle los pasos para la inversión, evaluará que se ajuste a su perfil de riesgo y le asistirá en la apertura de una cuenta de corretaje.

Una vez completado el proceso, se encargará de registrar su orden de compra en el sistema de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana (BVRD).

Mejía Alberty expuso que los fondos obtenidos serán destinados principalmente a financiar los planes de expansión del Grupo Ramos, el desarrollo de nuevas tiendas, la ampliación de su red comercial y el fortalecimiento de su infraestructura a nivel nacional.

La emisión cuenta con una calificación de riesgo A+fo otorgada por Feller Rate, la cual refleja una combinación entre el riesgo de los activos que lo conforman y la calidad de la administración fiduciaria.

Grupo Ramos destacó que esta iniciativa contribuye al desarrollo del mercado de valores dominicano y reconoció el acompañamiento técnico de la Superintendencia del Mercado de Valores durante el proceso de estructuración del fideicomiso. Asimismo, señaló que el instrumento busca canalizar inversión hacia el crecimiento económico y ampliar las oportunidades para nuevos participantes en el mercado de capitales.

Rendimientos y fideicomiso a 15 años

Los rendimientos generados por el fideicomiso, provenientes principalmente de los ingresos por alquileres, se distribuirán entre los inversionistas de manera trimestral.

El pago se realizará a través de Cevaldom, el Depósito Centralizado de Valores, que depositará los fondos directamente en la cuenta de corretaje de cada participante.

Aunque el plazo del fideicomiso es de 15 años, los valores podrán negociarse en el mercado secundario de la Bolsa de Valores, lo que permitirá a los inversionistas vender sus participaciones en cualquier momento a través de su puesto de bolsa, al precio vigente.

Al vencimiento del instrumento se activará un período de liquidación, durante el cual la fiduciaria procederá a la venta ordenada de los activos inmobiliarios y distribuirá los recursos entre los tenedores, incluyendo el capital invertido y la plusvalía generada.