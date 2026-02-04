Hermanos Espaillat no cesarán hasta lograr peritaje

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, y la empresa Inversiones E Y L, SRL, reiteraron ayer su oposición a la demolición de la estructura de la discoteca Jet Set hasta tanto los peritos propuestos por ellos realicen un peritaje, afirmando que es un derecho que les asiste y que se encuentra resguardado constitucionalmente .

En ese sentido, mediante acto de alguacil, le advirtieron a la Fiscalía del Distrito Nacional, y al Ministerio Pùblico , evitar “ que cualquier estructura que exista, bajo la condición que fuere, sobre el inmueble donde operaba el establecimiento comercial Jet Set, sea demolida o removida o sometida a proceso alguno”.

Le solicitan tomar todas las medidas útiles y necesarias “para preservar el inmueble y los elementos estructurales que allí permanecen, y/o cualquier otros que por la razón que fuere haya sido removido de dicho lugar”.

Todo esto, con la finalidad de que perito y consultor técnico tengan los accesos que estimen necesarios “para constatar y verificar la causa generadora del trágico evento ocurrido en el Jet Set, así como la acreditación”, dijeron los hermanos Espaillat a través de su barra de defensa encabezada por el jurista Miguel Valerio.

Informaron que no obstante el primer juzgado de la instrucción haber declarado inadmisible el pasado viernes 30, su solicitud de resolución de peticiones basado en que la misma es propia de la etapa preparatoria del proceso, la volverán a presentar, esta vez en el plazo dispuesto por el artículo 304 del nuevo Código Procesal Penal (CPP).

Afirmaron que los hermanos Espaillat cumplieron con ese requisito de ley, “pero el Ministerio Público presentó acusación antes de que la misma fuera fallada”.

Indicaron que la resolución fue sometida el 29 de abril, 2 de junio y 10 de julio del 2025 “y nunca fueron respondidas” por la Fiscalía ni el MP, por lo que se vieron en la necesidad de procurar que sus derechos fuesen tutelados ante el juez de las garantías.

Agregaron que el 4 de septiembre depositaron y luego de tres aplazamientos en el tercer juzgado de la Instrucción, el 7 de noviembre del 2025 el MP presentó acto conclusivo, “cesando en consecuencia, la competencia de juez control de la investigación…”

De ahí pasó al primer juzgado de Instrucción, el mismo que fue apoderado para conocer la acusación presentada por el Ministerio Público.