Hermanos Espaillat querían demostrar no homicidio involuntario

El juez del primer juzgado de la Instrucción declaró ayer inadmisible por haber sido sometido fuera del plazo legal, el recurso con el que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat procuraban que dos peritos propuestos por ellos realizaran una nueva evaluación de las causas que provocaron el colapso del techo de la discoteca Jet Set.

La solicitud fue hecha por los hermanos Espaillat a través de su defensa, el abogado Miguel Valerio. Con el contraperitaje se proponían demostrar que la tragedia ocurrida la madrugada del 8 de abril del 2025 que dejó un saldo de 236 personas muertas y más de 180 lesionadas, no fue un “homicidio involuntario” como lo calificó el Ministerio Público en el sometimiento que hizo contra sus clientes.

Se recuerda que esa calificación jurídica se la dio el órgano de persecución basado en el informe rendido por los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismoresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas (ingeniero patólogo), quienes entre otras cosas, certificaron que “durante años el Jet Set Club operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados”.

Desde un principio, el abogado de los hermanos Espaillat ha insistido en la inocencia de los hermanos Espaillat, afirmando que “nunca hubo intención” de que el trágico hecho pasara.

El magistrado Raymundo Mejía rechazó su solicitud acogiendo pedimento del MP representado por el fiscal Miguel Angel Collado que lo calificó de extenporáneo por haber sido hecha fuera del plazo legal.

“En justicia todo tiene un curso lineal y nada se puede transformar”, dijo.

Al MP se adhirieron abogados de varias víctimas, entre ellos Ingrid Hidalgo, representante legal de Massiel Javier, viuda del expelorero de grandes ligas Octavio Dotel, fallecido en la tragedia y Plutarco Jáquez.

Ingrid afirmó que con el rechazo el juez cumplió con el debido proceso, indicando que la defensa de los imputados “hicieron lo que su pedimento “en una etapa del proceso que ya estaba precluida”, es decir, que el plazo para eso había vencido. De su lado, el abogado Jáquez explicó que la inadmisibilidad obedeció a que la solicitud de nuevo peritaje ya había sido declinada por el tercer juzgado de la Instrucción o tribunal de control para que fuera conocida en esta etapa del proceso. El juicio preliminar del caso Jet Set había sido aplazado hasta decidir esto.