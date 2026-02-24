Hombre condenado a 10 años acusado de abusar de niña

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un hombre acusado de cometer abuso sexual contra una niña fue condendo a 10 años de prisión por un tribunal de Hato Mayor. Le imputan tocar a la niña reiteradas veces.

La nota expresa que Luis Alberto Marte Vilorio deberá cumplir la sentencia en la cárcel de El Seibo.

El documento enviado por el Ministerio Público asegura que aportó en el juicio suficientes pruebas con las que demostró que el procesado cometió los hechos en violación al Código Penal y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Expresó en ese texto que el caso fue denunciado el 30 de diciembre de 2024 en el Centro de Recepción de Denuncias de Hato Mayor.