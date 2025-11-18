Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Santiago

Hombre pide a su familia que acuda a su rescate en el hospital Cabral y Báez

José de Jesús Sánchez, alias Justín

José Alfredo Espinal

Un hombre que fue encontrado deambulando por la calle 16 de Agosto, de esta ciudad, y posteriormente trasladado al Hospital José María Cabral y Báez, por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 9.1.1., pidió a su familia que acudan en su auxilio.

El ciudadano, quien se identificó como José de Jesús Sánchez, alias Justín, de 68 años, informó que su hijo Marcos Sánchez reside en el sector El Congo, de esta ciudad.

Se ignora el estado de salud físico y mental de Justín Sánchez.

Mientras tanto continúa circulando vía WhatsApp la imagen del hombre cuando era llevado por el 9.1.1 al centro de salud.

En las mismas o peores condiciones del señor Justín Sánchez se observan por las calles y avenidas del país decenas de personas de diferentes edades ante la indiferencia de las autoridades.

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones Públicas. Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.
