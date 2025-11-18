Hombre pide a su familia que acuda a su rescate en el hospital Cabral y Báez

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Un hombre que fue encontrado deambulando por la calle 16 de Agosto, de esta ciudad, y posteriormente trasladado al Hospital José María Cabral y Báez, por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 9.1.1., pidió a su familia que acudan en su auxilio.

El ciudadano, quien se identificó como José de Jesús Sánchez, alias Justín, de 68 años, informó que su hijo Marcos Sánchez reside en el sector El Congo, de esta ciudad.

Se ignora el estado de salud físico y mental de Justín Sánchez.

Mientras tanto continúa circulando vía WhatsApp la imagen del hombre cuando era llevado por el 9.1.1 al centro de salud.

En las mismas o peores condiciones del señor Justín Sánchez se observan por las calles y avenidas del país decenas de personas de diferentes edades ante la indiferencia de las autoridades.