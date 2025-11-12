Hotel ha pasado a ser ruina que afecta la salud

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

PUERTO PLATA:- En las casi tres décadas que lleva cerrado el otrora emblemático hotel Montemar, su deterioro lo ha convertido en una gran ruina, receptora de basura, además de guarida de alimañas.

Esta instalación fue construida en 1969 por disposición del presidente Joaquín Balaguer, a un costo global de apenas un millón de pesos.

El antiguo centro de las actividades turísticas de la costa Norte, presenta un aspecto avanzado de deterioro, por lo que la población teme que en cualquier momento caiga.

En estas instalaciones funcionó una moderna escuela hotelera, pero una vez la administración decidió cerrar, desapareció la esperanza de muchos de los jóvenes de la Novia del Atlántico, incluida de la región del Cibao, de lograr convertirse en profesionales en esta área.

El hotel Montemar fue entregado en administración en los años ‘70 por el mandatario Balaguer por el valor de un RD$1.00 simbólico a la Pontificia Universidad Madre y Maestra de Santiago (Pucmm), mediante el decreto del Poder Ejecutivo, con el propósito que siguiera abierta la escuela hotelera.

Incluso, este contrato firmado por el rector de la academia, Agripino Núñez Collado y el Estado, estipulaba que este inmueble no podía arrendarse a segundas personas, sin embargo, esta cláusula no fue cumplida, porque años después fue negociado en arrendamiento con la compañía española Occidental Hoteles, que la manejó por una década, pero de paso desapareció la enseñanza hotelera en Puerto Plata.

Las instalaciones del Hotel Montemar están entre las avenidas de circunvalación Norte (malecón); Hermanas Mirabal y Luis Ginebra, próximo al Estadio José Briceño.

Proyectos

En diversas ocasiones la sociedad puertoplateña ha planteado proyectos que bien pueden ejecutarse en las instalaciones de este hotel, aunque primero el Estado debe recuperar ese inmueble. Entre esos proyectos están la construcción de un hospital materno infantil, un moderno centro de convenciones, un hospital regional y un centro oncológico regional norte.

La construcción fue solicitada a Balaguer en 1967 por la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata para impulsar turismo.