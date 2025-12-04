Las montañas de basura, el paisaje que caracteriza al sector Las Casitas, de San Luis

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Moradores del sector Las Casitas, en el Distrito Municipal San Luis, alzaron su voz para expresar la preocupación que les embarga ante el riesgo de contraer enfermedades por la gran cantidad de basura que se acumula en la zona.

«Miren cómo nos tienen la basura, nos tienen abandonados», manifestó Julián Solano a periodistas de Hoy Digital, durante la serie especial «Hoy en tu barrio».

Los residentes denunciaron que, en el caso de la Manzana J, de la barriada ubicada dentro del municipio de Santo Domingo Este, el camión recolector de basura puede tardar varios días sin pasar, agravando el problema.

«El camión pasa semanal y cuando le da la santa gana», aseguró Solano.

«Estamos con todas las basuras en las calles. Mira allí y aquí», agregó Selvias Reyes, al tiempo de señalar que la Junta del Distrito Municipal, encabezada por Wendy Noribel Cepeda Polanco, solo envía a recoger los desechos «cuando creen que uno se está amotinando para tirársela a la calle».

«Trabajamos en vano por ellos, eso no sirve», pronunció Reyes, reflejando en su rostro la desilusión que la embarga ante la falta de acción de las autoridades.

Entretanto, Duanys Núñez comentó que, debido a la falta de recogida de basura, en la comunidad se han formado mini vertederos, afectando principalmente a los adultos mayores y a los niños.

«Hay mini vertederos en cada esquina… La basura pasa muy lenta. Por lo menos debería tener dos días a la semana. Aquí hay muchas personas mayores y niños. A cada rato yo veo al Sistema 9-1-1 sacando personas adultas» Duanys Núñez

El hedor los obliga a permanecer trancados; piden ayuda

Por su parte, Marco Encarnación comentó que el hedor provocado por el cúmulo de basura en las distintas calles del sector Las Casitas es insoportable, lo que obliga a los comunitarios a permanecer dentro de sus hogares con las puertas cerradas.

«Eso es un basurero y un bajo todo el tiempo, que no se puede soportar. Uno tiene que estar trancado en su casa porque el bajo es insoportable», expresó Encarnación.

De igual forma, los lugareños afirmaron que la situación los tiene “al coger la loma”, por lo que clamaron a las autoridades, especialmente al presidente de la República, Luis Abinader, para que acuda en su auxilio.

«Queremos que nuestro presidente y nuestra síndica ayuden a la recogida de basura. No queremos vertedero, no queremos ensuciar la calle», declaró Miran Díaz.

«Hagan algo por uno. Vengan a arreglar eso, porque nos está afectando demasiado», suplicó Marco Encarnación.

La escasez de agua potable aumenta su preocupación

Los residentes de Las Casitas señalaron que otra problemática que los mantiene desesperados y «con el grito al cielo» es la falta de agua potable, que, según sus palabras, persiste desde hace varios años sin que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto.

«Aquí no hay agua en este barrio, es de pozo que hay», sostuvo Roberto Montero Ramírez.

Mientras que Miran Díaz añadió: «No tenemos agua potable, porque todas las tuberías las desconectaron por sector y tenemos agua de pozo».

