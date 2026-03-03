Procuradora Yeni Berenice relanza Relevic

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Como un “hito” en el sistema de justicia dominicano calificó este martes la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, la expansión del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).

“A partir de hoy, las personas afectadas por delitos penales, especialmente las que viven en situación de vulnerabilidad económica, tienen representación legal gratuita, especializada y oportuna en los tribunales, a nivel nacional”, dijo la titular del Ministerio Público en el acto de relanzamiento del Servicio de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).

Informó que, además de la apertura de 37 nuevas oficinas del Relevic a nivel nacional, fueron incorporados también al servicio 100 abogados defensores de víctimas.

“Hoy estamos aquí para saldar una deuda histórica. Desde el primer día hemos sostenido que debemos enfocarnos, con visión inquebrantable, en construir un Ministerio Público verdaderamente centrado en las personas; nuestra Constitución es un pacto sagrado que en su esencia y de manera imperativa nos manda a tutelar los derechos fundamentales y nos impone la obligación ineludible de proteger a las víctimas y a los testigos, y hoy hacemos que esa palabra viva, respire y camine al lado de nuestra gente”, enfatizó Yeni Berenice.

En el acto de relanzamiento del Relevic estuvieron presentes la primera dama, Raquel Arbaje; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director de la Policía, mayor general Andrés Modesto Cruz; el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; y el director de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, entre otras personalidades nacionales y del cuerpo diplomático acreditado en el país.