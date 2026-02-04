Ideice compartirá hallazgos de estudios en 18 regionales

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El director ejecutivo del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), Jesús Andújar Avilés, anunció el desarrollo de mesas de diálogo en los centros educativos a nivel nacional, con el objetivo de socializar los hallazgos de estudios financiados por la entidad y de docentes investigadores de las 18 regionales educativas.

Al encabezar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, a propósito del Mes de la Patria, explicó que como resultado de la ejecución de 100 estudios realizados por 162 docentes investigadores a nivel nacional, como parte del programa “Conoce tu Regional Investigando”, durante el 2025, autoridades educativas y comunidades escolares de las regionales y distritos educativos conocerán, a través de espacios de diálogo, los principales hallazgos y recomendaciones derivados de esas investigaciones académicas.

De igual forma, valoró la importancia del acuerdo interinstitucional firmado recientemente con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), el cual tiene como propósito medir y fortalecer el impacto de los programas de alimentación y salud escolar, mediante la generación de evidencias que contribuyan a la mejora sustantiva de esos servicios en el sistema educativo preuniversitario del país.