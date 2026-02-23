Impulsan nueva Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

“La República Dominicana atraviesa el momento más extraordinario y emocionante para ser ciudadano del país”. Con esta afirmación, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, presentó la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual (ENPI), una hoja de ruta diseñada en colaboración con la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual (ADOPI).

Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental transformar los activos intangibles en motores de competitividad e inclusión social, consolidando un modelo económico basado en el conocimiento hacia el año 2034.

Durante el lanzamiento, ante los miembros del Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual (CIPI), Sanz Lovatón destacó que la propiedad intelectual ha dejado de ser un tema periférico para convertirse en un eje estratégico del desarrollo sostenible, vinculando la creatividad dominicana con la competitividad global.

“Ahora nos hemos lanzado de una manera comprobada hacia la economía del conocimiento con el desarrollo de la economía naranja, la manufactura avanzada y la creación de semiconductores”, expresó el funcionario. Además, enfatizó la urgencia de transitar hacia una estructura productiva de mayor intensidad tecnológica: "Esta estrategia es la herramienta que permitirá que el talento dominicano no solo se exporte como mano de obra, sino como propiedad, generando regalías y riqueza sostenible para nuestra nación".

Como punto de partida, el diagnóstico de la ENPI resalta un hito histórico: la salida de la República Dominicana de la "Lista de Vigilancia" del Informe 301 de Estados Unidos en 2024, un logro alcanzado tras casi tres décadas gracias a una política de observancia rigurosa contra la piratería.

La ENPI busca articular un plan de acción transversal en el ámbito de la salud y la farmacéutica, donde se persigue impulsar el patentamiento de compuestos derivados de la biodiversidad local; mientras que, en la agroindustria, la prioridad será blindar la identidad de productos autóctonos mediante el registro de Indicaciones Geográficas para rubros emblemáticos como el mango banilejo y el aguacate de Cambita. En paralelo, la economía naranja y digital contará con un escudo legal enfocado en la protección de software, videojuegos y contenido audiovisual.

Asimismo, el plan recomienda la adhesión del país al Protocolo de Madrid y proyecta institucionalizar la enseñanza de la Propiedad Intelectual en el currículo de secundaria para 2026.

Un hito para el ecosistema creativo dominicano

La ceremonia de lanzamiento contó con un amplio respaldo institucional y multisectorial, demostrando que la estrategia es fruto de un proceso participativo y técnico. Entre las autoridades presentes destacaron la presidenta de la Junta Directiva de ADOPI, Lili Acevedo Gómez; el subdirector general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Marco Alemán; y la representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ana María Díaz.

También participaron el director general de la Oficina Nacional de Derechos de Autor (ONDA), José Rubén Gonell; el director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual (ONAPI), Salvador Ramos; el magistrado Jonathan Baró, de la Procuraduría General de la República; así como embajadores, académicos y representantes del sector privado.

“Es un sentimiento de que la misión no está cumplida porque todavía hay cosas que hacer, pero que lo hemos hecho bien y estamos dispuestos a hacer lo mejor”, concluyó el ministro Sanz Lovatón, sellando el compromiso del Estado con la protección de la inventiva humana.