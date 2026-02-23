Industria harina refuerza controles sanitarios

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Como resultado de una gestión conjunta entre la industria de la harina y las autoridades sanitarias, se ha logrado eliminar el uso de sustancias nocivas para la salud en la elaboración de pan y otros productos derivados. Los directivos de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (Umpih) explicaron que los controles implementados han fortalecido la inocuidad de los alimentos y elevado los estándares del sector.

Indicaron que este avance ha sido posible gracias a un programa de monitoreo permanente realizado junto a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Dirección General de Aduanas (DGA), que inspeccionan semestralmente materias primas y productos terminados. Estas evaluaciones verifican el cumplimiento de las normas sobre aditivos, preservantes y antioxidantes permitidos, así como la prohibición de sustancias dañinas.

Los directivos de la Umpih, Adriana Herrera, vocal, Radhamés Bruno, presidente, Juan Aníbal Duncan, vicepresidente, Issachart Burgos, asesor y Raison Grullón, vocal, al participar en el Encuentro Económico de HOY, señalaron que la vigilancia continua ha permitido retirar del mercado ingredientes prohibidos y prevenir su uso en la producción.

Explicaron que, cuando se descubre alguna irregularidad, las autoridades ordenan el retiro inmediato de los productos y aplican las sanciones correspondientes, lo que ha contribuido a garantizar alimentos más seguros para los consumidores.

No obstante, los representantes del gremio expresaron preocupación por el aumento de productos importados que compiten con la producción nacional. Señalaron que esta situación afecta a distintos segmentos de la industria alimentaria y advirtieron sobre prácticas que podrían debilitar la producción local.

También manifestaron inquietud por el impacto de las marcas blancas en cadenas comerciales, que exigen a los fabricantes producir con etiquetas propias del supermercado. Alertaron que esta práctica limita el desarrollo de marcas nacionales y coloca a los productores en desventaja dentro de su propio mercado.

El asesor de la Umpih señaló que el segmento de repostería no ha crecido al mismo ritmo que otros subsectores debido a la competencia de supermercados que venden productos a precios inferiores. Sin embargo, destacó el surgimiento de emprendimientos domésticos que comercializan repostería fina a través de plataformas digitales, aunque su producción es limitada y difícil de cuantificar.

En cuanto al consumo de harina en el país, estimaron que alrededor del 20 % se destina a la elaboración de empanadas y pastelitos, productos de alta demanda por su bajo costo y practicidad.

Burgos indicó que estos alimentos representan una alternativa económica para muchas personas, ya que permiten resolver una comida rápida acompañada de una bebida a precios accesibles.

Capacitación.

Los directivos de la Umpih explicaron que la industria panadera ha avanzado en la capacitación de su personal y en la adopción de estándares de calidad. En ese sentido, destacaron los programas de formación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), desarrollados en alianza con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), que han permitido capacitar a más de 600 panaderos.