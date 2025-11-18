Menús del almuerzo escolar garantizan mayoría de nutrientes a estudiantes, según INABIE

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) destacó que los menús del Programa de Alimentación Escolar (PAE) están combinados para garantizar la mayoría de los nutrientes diarios requeridos por los alumnos para mantener su bienestar físico y mental, así como facilitar su aprendizaje.

Al ofrecer esta información, el director de Salud y Nutrición del INABIE, Luis Lizardo, dijo que diseñan un menú escolar compuesto por todos los grupos de alimentos y cada plato contiene fuente de proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales, que en promedio por grupos de edad ofrece un 44% de los Requerimientos Dietéticos Diarios (RDD).

“Es un menú cíclico que incluye todos los grupos de alimentos, distribuidos en 25 combinaciones de platos a lo largo de 5 semanas, con lo cual se garantiza la variedad y, a su vez, que los escolares puedan recibir los nutrientes necesarios”, aseguró.

Resaltó que el menú se acompaña de un recetario en el cual es indicada la forma de preparación de cada uno de los platos, así como una serie de lineamientos nutricionales para garantizar la utilización de ingredientes naturales y métodos de cocción que puedan impactar positivamente el estado nutricional y la salud de los escolares.

Alimentación garantizada por organismos

El director de Salud y Nutrición del INABIE significó que, para garantizar el bienestar físico y mental de los más de 2 millones de estudiantes de los centros de estudios públicos, docentes, personal administrativo y de apoyo, el menú del Programa de Alimentación (PAE) está elaborado siguiendo los lineamientos de entidades nacionales e internacional, como el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) y el Ministerio de Salud Pública. Asimismo, de la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, entre otros.

Menores durante el almuerzo escolar

Como establece la Ley General de Educación 66-97 en sus artículos 177 y 178, el INABIE, a través de su Programa de Alimentación (PAE), es responsable de garantizar servicios de salud, alimentación y apoyo estudiantil, por lo que su compromiso es mantener un menú nutricionalmente adecuado que proteja la salud de más de 2 millones de estudiantes del sistema educativo público.