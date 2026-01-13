Inabie dice redujo sal y controla el azúcar en alimentos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), a través de su Dirección de Salud y Nutrición, informó que logró reducir de manera importante la cantidad de sal usada en las recetas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), además de mantener el azúcar añadida dentro de los niveles recomendados para los estudiantes.

Indicó que con esta mejora, el aporte de sodio pasó de un 88 % a un 48 % del límite diario recomendado, “lo que significa que los estudiantes ahora consumen casi la mitad del sodio que antes, en línea con los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (Incap)”.

Un comunicado de prensa explica que esta medida impacta a más de 2.1 millones de beneficiarios, entre estudiantes, personal docente y administrativo de más de 7,000 centros educativos públicos del país.

Señaló que la reducción de la sal en la alimentación infantil contribuye a prevenir problemas de presión arterial y enfermedades cardiovasculares en la vida adulta.

El Inabie especificó en el texto que para alimentos tradicionalmente altos en sodio, como el bacalao, los proveedores, siguiendo sus orientaciones, aplican la técnica de desalación que ayuda a disminuir la sal antes de cocinarlo, manteniendo el sabor y la aceptación del menú escolar.

En cuanto al azúcar, la institución afirmó que los productos del desayuno escolar, como lácteos y elaboraciones de panadería, son formulados con respeto a las recomendaciones de la OMS, con un aporte de azúcares libres inferior al 5 % del total de energía que requiere un niño al día.

“Eso permite ofrecer desayunos balanceados, evitar la exposición temprana a sabores muy dulces y reducir riesgos relacionados con el sobrepeso y la obesidad”, expuso la entidad en la nota.